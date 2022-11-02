Advertisement

أخبار عاجلة

السلطات الصينية تعلن إغلاق منطقة حول أكبر مصنع آيفون في العالم

Lebanon 24
02-11-2022 | 01:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أكبر مصنع لهواتف "آيفون" في الصين يصبح "بؤرة" لكوفيد
lebanon 24
02/11/2022 08:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطات خيرسون تعلن إغلاق معابر الدخول إلى المنطقة لمدة أسبوع
lebanon 24
02/11/2022 08:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات الموالية لموسكو تعلن نجاح استفتاء الضمّ في منطقة خيرسون
lebanon 24
02/11/2022 08:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24
3 جيوش و"وول مارت" و"أمازون".. هؤلاء هم أكبر أرباب العمل في العالم!
lebanon 24
02/11/2022 08:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:50 | 2022-11-02
02:45 | 2022-11-02
02:25 | 2022-11-02
01:45 | 2022-11-02
01:32 | 2022-11-02
01:27 | 2022-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website