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احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 10 حوادث، قتيل و10 جرحى
Lebanon 24
02-11-2022
|
03:48
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