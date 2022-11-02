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وزارة الدفاع الروسية تُؤكّد إستئناف المشاركة في "صفقة حبوب البحر الأسود" (سكاي نيوز)
Lebanon 24
02-11-2022
|
06:26
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