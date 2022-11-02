Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الإسرائيلي يلغي حضوره مؤتمر المناخ في مصر الأسبوع المقبل

Lebanon 24
02-11-2022 | 07:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الإسرائيلي: سنكون قادرين على تصدير الغاز إلى أوروبا بحلول العام المقبل (الجزيرة)
lebanon 24
02/11/2022 16:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي زار حقل "كاريش"... ماذا أعلن من هناك عن إتّفاق الترسيم مع لبنان؟
lebanon 24
02/11/2022 16:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الفرنسية: ماكرون يتفق مع رئيس الوزراء البريطاني على التحضير لعقد قمة ثنائية العام المقبل
lebanon 24
02/11/2022 16:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد يُوقّع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
lebanon 24
02/11/2022 16:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:37 | 2022-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2022-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2022-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2022-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2022-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:07 | 2022-11-02
10:06 | 2022-11-02
10:04 | 2022-11-02
09:36 | 2022-11-02
09:30 | 2022-11-02
09:29 | 2022-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website