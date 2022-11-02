Advertisement

أخبار عاجلة

المحادثات بين وزير الطاقة وليد فياض ونظيره الجزائري محمد عرقاب إتسمت بالإيجابية (ال بي سي)

Lebanon 24
02-11-2022 | 07:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: وزير الطاقة وليد فياض سيرافقني إلى الجزائر غداً للبحث بإمكانية استقدام "الفيول أويل" إلى لبنان
lebanon 24
02/11/2022 16:28:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي لـ"الجديد": إذا كان هناك من مصلحة لاجتماع وزاري فسوف يعقد وسأصطحب معي إلى القمة العربية غداً وزير الطاقة وليد فياض
lebanon 24
02/11/2022 16:28:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الجزائري: قرار أوبك + بخفض الإنتاج ممتاز وتاريخي وسيكون له تأثير إيجابي (العربية)
lebanon 24
02/11/2022 16:28:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي التقى وزير الطاقة... ماذا قال فياض عن تأمين الكهرباء وزيادة التعرفة؟
lebanon 24
02/11/2022 16:28:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:37 | 2022-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2022-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2022-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2022-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2022-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:07 | 2022-11-02
10:06 | 2022-11-02
10:04 | 2022-11-02
09:36 | 2022-11-02
09:30 | 2022-11-02
09:29 | 2022-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website