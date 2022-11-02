Advertisement

أخبار عاجلة

ولي العهد الكويتي: نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي للوصول لحلّ شامل للقضية الفلسطينية ولا حلّ عسكريا للأزمة في سوريا

Lebanon 24
02-11-2022 | 08:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الجزائري: أتطلع لإنشاء لجنة اتصالات عربية من أجل حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
02/11/2022 16:28:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الملك سلمان: أمن الشرق الأوسط واستقراره يتطلب الإسراع بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
lebanon 24
02/11/2022 16:28:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: يتطلب أمن الشرق الأوسط الإسراع في حل شامل للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية
lebanon 24
02/11/2022 16:28:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الكويتي في الجمعية العامة للأمم المتحدة: لا حل عسكريا للأزمة السورية وندعو لحل سياسي
lebanon 24
02/11/2022 16:28:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:37 | 2022-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2022-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2022-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2022-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2022-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:07 | 2022-11-02
10:06 | 2022-11-02
10:04 | 2022-11-02
09:36 | 2022-11-02
09:30 | 2022-11-02
09:29 | 2022-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website