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منسق إتصالات مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: لا نرى أي علامات على أن روسيا تستعد لاستخدام السلاح النووي (الحرة)

Lebanon 24
02-11-2022 | 08:19
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