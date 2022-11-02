الرئيس ميقاتي: نحن في دولة تعاني اقتصاديا وحياتيا واجتماعيا وبيئيا ونحارب الاوبئة باقل الامكانات نعم باقل الامكانات حتى وصلنا الى اللحم الحي

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