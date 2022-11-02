الرئيس ميقاتي: نحن نواجه منذ سنوات عدة أسوأ ازمة اقتصادية واجتماعية في تاريخنا نالت من سائر المؤسسات ووضعت غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر وتسببت بهجرة الكثير من الطاقات الشابة والواعدة وخسارة الوطن خيرة ابنائه

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