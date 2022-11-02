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الرئيس ميقاتي: نحن نواجه منذ سنوات عدة أسوأ ازمة اقتصادية واجتماعية في تاريخنا نالت من سائر المؤسسات ووضعت غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر وتسببت بهجرة الكثير من الطاقات الشابة والواعدة وخسارة الوطن خيرة ابنائه

Lebanon 24
02-11-2022 | 09:27
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ميقاتي: لبنان يواجه أسوأ أزمة اقتصادية اجتماعية في تاريخه نالت من سائر المؤسسات ووضعت غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر
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ميقاتي‬⁩: نواجه منذ سنوات عدة أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية في لبنان
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02/11/2022 16:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الجيل الجديد قادر على النهوض بالوطن ومن واجبنا ان نوفر له المقومات التي تساعده في هذه العملية بدءاً من انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وصولا الى تأمين التوافق السياسي كشرط اساس لانطلاق المعالجة الاقتصادية المطلوبة
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02/11/2022 16:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24
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02/11/2022 16:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24
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