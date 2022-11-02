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الرئيس ميقاتي: نعول على مساعدة جميع الاخوة العرب للبنان ونحن إذ نستذكر اتفاق الطائف الذي أرسى معادلة الحكم في لبنان فلتأكيد التزامنا التام به وعدم تساهلنا مع اي محاولة للمس بجوهره

Lebanon 24
02-11-2022 | 09:30
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