الرئيس ميقاتي: نعول على مساعدة جميع الاخوة العرب للبنان ونحن إذ نستذكر اتفاق الطائف الذي أرسى معادلة الحكم في لبنان فلتأكيد التزامنا التام به وعدم تساهلنا مع اي محاولة للمس بجوهره

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