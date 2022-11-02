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وزير الخارجية السعودية: المملكة تتطلع إلى انتخاب رئيس جديد للبنان يمكنه توحيد اللبنانيين

Lebanon 24
02-11-2022 | 10:04
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