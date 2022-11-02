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أخبار عاجلة
المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني: ليس هناك خطة لدى الحكومة لنقل سفارتنا إلى القدس (الجزيرة)
Lebanon 24
02-11-2022
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12:00
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