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الوسيط الإفريقي بمحادثات إثيوبيا: الاتحاد الإفريقي سيراقب الالتزام وسيشرف على تنفيذ اتفاق الهدنة بإثيوبيا (الشرق)

Lebanon 24
02-11-2022 | 12:19
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