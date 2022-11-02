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قناة إسرائيلية عن مسؤول أميركي: سيكون من الصعب على واشنطن التعامل مع إيتمار بن غفير كوزير في الحكومة (الجزيرة)

Lebanon 24
02-11-2022 | 12:31
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