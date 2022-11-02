Advertisement

أخبار عاجلة

البيت الأبيض بعد رفع سعر الفائدة: قرارات الاحتياطي الفيدرالي تساعد في خفض التضخم (الشرق)

Lebanon 24
02-11-2022 | 14:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشارة البيت الأبيض: الاحتياطي الفيدرالي يركز على معالجة التضخم والحفاظ على سوق عمل واقتصاد قويين (الجزيرة)
lebanon 24
03/11/2022 00:07:56 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: رفع سعر الفائدة يساعد على خفض التضخم والتحكم بسوق العقارات (العربية)
lebanon 24
03/11/2022 00:07:56 Lebanon 24 Lebanon 24
للمرة الرابعة..الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة 75 نقطة أساس
lebanon 24
03/11/2022 00:07:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يعلن رابع زيادة خلال العام الجاري في سعر الفائدة الرئيسي بقيمة 75 نقطة أساس (الجزيرة)
lebanon 24
03/11/2022 00:07:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:59 | 2022-11-02
17:25 | 2022-11-02
17:19 | 2022-11-02
17:18 | 2022-11-02
17:15 | 2022-11-02
17:02 | 2022-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website