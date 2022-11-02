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رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ يعلن أنه سيقود وفد بلاده إلى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

Lebanon 24
02-11-2022 | 16:57
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