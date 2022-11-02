مجلس الأمن يرفض بأغلبية 10 أصوات مشروع قرار روسي لإجراء تحقيق في مزاعم امتلاك أوكرانيا لأسلحة بيولوجية مع تأييد 2 وامتناع 3 عن التصويت

Lebanon 24