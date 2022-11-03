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وزير الخارجية الإيطالي: من الضروري السعي لإجراء محادثات بين بوتين وزيلينسكي

Lebanon 24
03-11-2022 | 02:00
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