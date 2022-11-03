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البنتاغون: بيع صواريخ موجهة لأنظمة الصواريخ إلى فنلندا لضمان أمن شمال أوروبا

Lebanon 24
03-11-2022 | 02:51
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