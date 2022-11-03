رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من السفارة الإيرانية في بيروت: إننا والشعب الإيراني في معركة واحدة، واستهداف شيراز هو استهدافٌ لكل المسلمين في كل المنطقة، ولكل الشرفاء في العالم

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