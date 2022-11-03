النائب سيمون أبي رميا لـLBCI: هذه الرسالة هي لتحميل المسؤولية للفريق الذي عطل تشكيل حكومة وفي الدستور لا شيء يمنع الرئيس ان يوقّع على مرسوم استقالة الحكومة

Lebanon 24