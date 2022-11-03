وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بمؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: تركيزنا كان على الأزمة السورية وبحثنا الخطوات الكفيلة بمواجهة الأوضاع في الجنوب السوري

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