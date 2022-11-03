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النائب عدنان طرابلسي لـ"الجديد": الرئيس بري يقوم بدوره عبر عقد جلسة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ونحن بدورنا كنواب لبّينا هذه الدعوة

Lebanon 24
03-11-2022 | 04:54
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