النائبة حليمة قعقور لـ"الجديد": ما يهمنا اليوم هو اعادة عمل المؤسسات وسحب التكليف من رئيس الحكومة ليس من صلاحيات الرئيس وهذا الأمر حصل ايضاً خلال الحريري للحكومة ولم نصل الى نتيجة

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