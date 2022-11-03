ملحم خلف بعد انسحاب النواب التغييريين من الجلسة: تحول المجلس النيابي منذ منتصف ليل 31 تشرين الى هيئة انتخابية لانتخاب رئيس ليس الا ولا يحق له القيام بأي عمل سوى ذلك

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