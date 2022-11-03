ملحم خلف في مؤتمر صحفي لنواب التغيير: اتخذنا القرار بالخروج من هذه الجلسة واعتبرناها غير ممكنة الانعقاد ونعي مخاطر شغور سدة رئاسة الجمهورية

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