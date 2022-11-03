ملحم خلف في مؤتمر صحافي لنواب "التغيير": ندعو النواب الى عدم انتظار اي اشارات داخلية او خارجية والاجتماع حضوريا وبشكل دائم وبدون انقطاع لانتخاب رئيس للجمهورية

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