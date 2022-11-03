Advertisement

أخبار عاجلة

ملحم خلف في مؤتمر صحافي لنواب "التغيير": ندعو النواب الى عدم انتظار اي اشارات داخلية او خارجية والاجتماع حضوريا وبشكل دائم وبدون انقطاع لانتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
03-11-2022 | 05:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خلف: ندعو النواب للاجتماع بشكل دائم وبدون انقطاع لانتخاب رئيس
lebanon 24
03/11/2022 15:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ميشال موسى للـ"أم تي في": لا بُدَّ من التفاهم والحوار بين الفرقاء لانتخاب رئيس للجمهورية والحوار ليس بديلاً عن مجلس النواب
lebanon 24
03/11/2022 15:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب حسن فضل الله من مجلس النواب : ندعو للتوافق على اسم ونريد انتخاب رئيس للجمهورية ومنفتحون على الحوار والموضوع "مش تجميع" أرقام وسنصوت بـالورقة البيضاء
lebanon 24
03/11/2022 15:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ملحم خلف بعد انسحاب النواب التغييريين من الجلسة: تحول المجلس النيابي منذ منتصف ليل 31 تشرين الى هيئة انتخابية لانتخاب رئيس ليس الا ولا يحق له القيام بأي عمل سوى ذلك
lebanon 24
03/11/2022 15:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:11 | 2022-11-03
08:48 | 2022-11-03
08:31 | 2022-11-03
08:20 | 2022-11-03
08:16 | 2022-11-03
08:03 | 2022-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website