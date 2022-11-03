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مجلس النواب انهى تلاوة رسالة عون وبدأ النواب مناقشتها

Lebanon 24
03-11-2022 | 05:40
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أنطوان حبشي للـLBCI: حق طبيعي لرئيس الجمهورية السابق أن يرسل هكذا رسالة وهذه الرسالة تتضمن نقاشا له علاقة بتفسير الدستور ومن حق مجلس النواب مناقشتها واعطاء جواب عليه ونحن موجودون لمناقشة الرسالة ضمن المجلس
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