Advertisement

أخبار عاجلة

مجلس النواب يُوصي بمضي حكومة تصريف الاعمال قدما بمهامها وفق الأصول الدستورية (أن بي أن)

Lebanon 24
03-11-2022 | 06:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس النواب يُوصي حكومة تصريف الاعمال بالمضي قدما بمهامها... ميقاتي: كنت أكثر المتحمسين لتشكيل حكومة
lebanon 24
03/11/2022 15:14:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي في كتاب الى رئيس مجلس النواب: الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الاعمال وفق نصوص الدستور والانظمة التي ترعى عملها
lebanon 24
03/11/2022 15:14:28 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة مجلس النواب غدا : تأكيد دور الحكومة بتصريف الأعمال منعاً للفراغ
lebanon 24
03/11/2022 15:14:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: يفترض أن يبقى مجلس النواب منعقداً عندما تكون الحكومة مستقيلة وتقوم بتصريف الأعمال
lebanon 24
03/11/2022 15:14:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:11 | 2022-11-03
08:48 | 2022-11-03
08:31 | 2022-11-03
08:20 | 2022-11-03
08:16 | 2022-11-03
08:03 | 2022-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website