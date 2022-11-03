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عدوان من مجلس النواب: الحل الوحيد للوضع الذي نمر به هو انتخاب رئيس للجمهورية للخروج من كل النقاشات التي تحصل

Lebanon 24
03-11-2022 | 07:15
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