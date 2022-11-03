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وزارة الداخلية القطرية: القوانين لن تتغير خلال كأس العالم وستخضع الجماهير لسيادة القوانين القطرية (الشرق)

Lebanon 24
03-11-2022 | 08:48
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03/11/2022 15:15:58 Lebanon 24 Lebanon 24
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03/11/2022 15:15:58 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
03/11/2022 15:15:58 Lebanon 24 Lebanon 24
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03/11/2022 15:15:58 Lebanon 24 Lebanon 24
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