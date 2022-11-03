Advertisement

أخبار عاجلة

حزب الإنصاف يعتقد أن منفذ الهجوم على عمران خان تقف وراءه جهة سياسية (العربية)

Lebanon 24
03-11-2022 | 09:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بماذا اعترف منفذ الهجوم على عمران خان؟ (فيديو)
lebanon 24
03/11/2022 19:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعد عمران خان: تمَّ قتل أحد مهاجمي الموكب والقبض على آخر (العربية)
lebanon 24
03/11/2022 19:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة عمران خان بسيطة وهو في حالة مستقرة (العربية)
lebanon 24
03/11/2022 19:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" عن وسائل إعلام باكستانية: إصابة رئيس الوزراء السابق عمران خان عقب إطلاق نار قرب حافلته
lebanon 24
03/11/2022 19:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:22 | 2022-11-03
13:21 | 2022-11-03
13:18 | 2022-11-03
13:14 | 2022-11-03
13:11 | 2022-11-03
13:02 | 2022-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website