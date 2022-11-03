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وزارة الخارجية الأميركية: كوريا الشمالية تواصل تطوير برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير المشروعة

Lebanon 24
03-11-2022 | 11:39
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