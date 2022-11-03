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أمين عام الناتو: نؤيد موقف تركيا في الموافقة المشروطة لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو (الجزيرة)

Lebanon 24
03-11-2022 | 13:22
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