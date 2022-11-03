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تونس توقع اتفاق تمويل مع البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 80 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي (الشرق)

Lebanon 24
03-11-2022 | 13:39
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