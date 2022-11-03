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بلينكن يحض جميع الأطراف في باكستان على "الامتناع عن أعمال العنف" بعد الهجوم على رئيس الوزراء السابق (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
03-11-2022
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15:30
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