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جيش الاحتلال الإسرائيلي: تم رصد إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة سقطت في القطاع وتم تفعيل إنذار في منطقة مفتوحة نتيجة لعمليات الإطلاق
Lebanon 24
03-11-2022
|
17:25
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