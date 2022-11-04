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حركة حماس: القصف الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم عدوان سافر وامتداد للحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
04-11-2022 | 00:05
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