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وزارة الدفاع الأذربيجانية: القوات الأرمينية استهدفت مواقع للجيش الأذربيجاني لمدة 5 ساعات

Lebanon 24
04-11-2022 | 02:14
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