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احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية:4 حوادث، قتيل و 6 جرحى
Lebanon 24
04-11-2022
|
03:09
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