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الرئيس الإيراني يوجه حديثه لبايدن بالقول إنه "تم تحرير إيران منذ سنوات"

Lebanon 24
04-11-2022 | 03:42
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