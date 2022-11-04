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وزير الخارجية الإيراني يطالب الرئيس الأميركي بالتوقف عن "السلوك المنافق" بعد تعهده "بتحرير" إيران

Lebanon 24
04-11-2022 | 05:58
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