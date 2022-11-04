Advertisement

أخبار عاجلة

حرس الحدود البيلاروسي: اعتراض مسيرة أوكرانية مخصصة للتدريب على رمي عبوات ناسفة وإجراء عمليات استطلاع (الجزيرة)

Lebanon 24
04-11-2022 | 06:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع الأوكرانية: روسيا قد تشن هجوما تجاه الغرب من الحدود البيلاروسية بهدف قطع خطوط إمداد الأسلحة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
04/11/2022 15:40:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية حاولت شن عمليات هجومية متزامنة على محاور ميكولايف وأندرييف وكريفي ريه (الجزيرة)
lebanon 24
04/11/2022 15:40:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إحباط محاولات تقدم أوكرانية في خاركيف ولوغانسك (الجزيرة)
lebanon 24
04/11/2022 15:40:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الإدارة الإقليمية في دنيبرو: الدفاعات الأوكرانية تدمر 3 مسيرات انتحارية فوق المنطقة خلال الليلة الماضية (الجزيرة)
lebanon 24
04/11/2022 15:40:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:23 | 2022-11-04
09:01 | 2022-11-04
08:44 | 2022-11-04
08:38 | 2022-11-04
08:37 | 2022-11-04
08:28 | 2022-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website