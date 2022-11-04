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رئيس فنلندا: متفائل بقبول تركيا انضمامنا للناتو ونأمل أن نكون جزء من الحلف في أقرب وقت ممكن (الشرق)

Lebanon 24
04-11-2022 | 06:48
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