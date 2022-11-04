Advertisement

أخبار عاجلة

الأمن يطلق النار على محتجين أمام مبنى قائمقام مدينة خاش جنوب شرق البلاد (ايران انترناشيونال)

Lebanon 24
04-11-2022 | 06:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كرّ وفرّ بين المحتجين وقوات الأمن التي تطلق النار عليهم في مدينة كرمان جنوب شرق إيران
lebanon 24
04/11/2022 15:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24
متظاهرون مناهضون للنظام في مدينة قم يهاجمون قوات الأمن بالمولوتوف والأخيرة تهرب من أمام المحتجين
lebanon 24
04/11/2022 15:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران إنترناشيونال عن نشطاء: سقوط قتلى بين المحتجين في مدينة خاش برصاص الأمن
lebanon 24
04/11/2022 15:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران إنترناشيونال: الأمن الإيراني يطلق النار على طلاب جامعة "يزدان بناه كردستان" التقنية ويحاصرهم داخلها (الشرق)
lebanon 24
04/11/2022 15:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:23 | 2022-11-04
09:01 | 2022-11-04
08:44 | 2022-11-04
08:38 | 2022-11-04
08:37 | 2022-11-04
08:28 | 2022-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website