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أخبار عاجلة
الأمن يطلق النار على محتجين أمام مبنى قائمقام مدينة خاش جنوب شرق البلاد (ايران انترناشيونال)
Lebanon 24
04-11-2022
|
06:54
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