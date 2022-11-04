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سي إن إن: معلومات استخباراتية أميركية تشير لـ "مقايضة" بين دعم إيران لروسيا وحصول طهران على مساعدة بالنووي (الشرق)

Lebanon 24
04-11-2022 | 07:12
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