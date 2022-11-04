النائب كميل شمعون من وزارة الداخلية: نتمنّى طي موضوع التجنيس خصوصاً بعدما رأينا ما حصل في المراسيم السابقة والجنسية اللبنانية لا يجب أن تُمنح إلا لمَن يستحقّها بكلّ ما للكلمة من معنى ولأشخاص "منشوف حالنا فيهم"

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