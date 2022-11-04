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النائب كميل شمعون من وزارة الداخلية: نتمنّى طي موضوع التجنيس خصوصاً بعدما رأينا ما حصل في المراسيم السابقة والجنسية اللبنانية لا يجب أن تُمنح إلا لمَن يستحقّها بكلّ ما للكلمة من معنى ولأشخاص "منشوف حالنا فيهم"

Lebanon 24
04-11-2022 | 07:38
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