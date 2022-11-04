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مجموعة السبع وأستراليا اتفقت على تحديد سعر ثابت عند الانتهاء من وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي (رويترز)

Lebanon 24
04-11-2022 | 08:44
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