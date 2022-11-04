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أخبار عاجلة
البابا فرنسيس: يجب أن ننسى الماضي وأن نعمل على نشر العدالة الاجتماعية والسلام وثقافة التعايش
Lebanon 24
04-11-2022
|
10:33
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