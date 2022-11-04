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صندوق النقد الدولي يتوقع عودة الاقتصاد المغربي للنمو في 2023 بعدما عانى من تباطؤ العام الجاري (الشرق)

Lebanon 24
04-11-2022 | 12:04
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